CP ENTECH : Résultats annuels 2023-24

Résultats annuels 2023-24

Seuil de rentabilité atteint au 2nd semestre

Perspectives : prêt pour le changement de dimension

· Chiffre d’affaires annuel en forte croissance (+ 32%)



· Résultats conformes aux prévisions avec un second semestre à l’équilibre



· Confirmation des objectifs 2025-26



· Octobre 2024 : annonce de nouvelles ambitions

Chiffre d’affaires annuel en hausse de +32% à 45,5 M€



Les deux principales activités d’Entech (Stockage et Production) ont connu une dynamique de croissance comparable au cours de l’exercice :



- L’activité Stockage (+40% à 22,6 M€) bénéficie d’une montée en puissance sur des contrats de plus en plus importants ;



- L’activité de Production d’énergie photovoltaïque (+36% à 22,6 M€) continue d’être portée par la vente de centrales au sol pour le compte de producteurs d’électricité, tout en bénéficiant d’une demande croissante de toitures solaires de la part du secteur agricole, industriel et des centres commerciaux désireux de réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique grâce à l’autoconsommation (avec ou sans stockage) et à la revente, le cas échéant, d’une partie de l’énergie produite.