CP ENTECH : Forte croissance du chiffre d’affaires annuel 2023-24 à 45,5 M€ (+32%)

Quimper, le 28 mai 2024 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, publie un chiffre d’affaires de 45,5 M€ en hausse de 32% au titre de l’exercice 2023-24 clos le 30.03.2024. Le stockage par batterie et la production photovoltaïque, principales activités d’Entech, poursuivent leur trajectoire de forte croissance et leur montée en puissance sur des projets de plus en plus importants. L’ouverture de la réserve secondaire à l’été 2024 constitue un contexte réglementaire propice à l’émergence de nouvelles unités de stockage d’électricité par batteries de taille supérieure, raccordées au réseau haute tension. La création d’une coentreprise avec Eiffage Energie Systèmes en mai 2024 vise à permettre à Entech de se positionner dès cette année sur ce marché avec une offre intégrée et adaptée aux grands projets HTB.