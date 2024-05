CP ENTECH : Eiffage Énergie Systèmes et Entech créent une coentreprise dédiée à la réalisation de grands projets de stockage d’énergie

Eiffage Énergie Systèmes et Entech créent une coentreprise

dédiée à la réalisation de grands projets de stockage d’énergie

Une alliance unique qui associe l’expertise d’Entech en matière de stockage et de

pilotage des réseaux, aux savoir-faire d’Eiffage Énergie Systèmes en génies électrique,

industriel et énergétique.

- Une coentreprise visant la construction et l’exploitation-maintenance des unités de

stockage d’électricité par batteries raccordées au réseau haute tension.

- Un marché cible en France supérieur à 1 milliard d’euros.