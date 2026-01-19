CP CHARWOOD : Energy&+ réalise une boucle d’eau chaude intégrée à l’offre ENGIE Solutions pour la décarbonation du site Stellantis La Janais

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des

solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d’un

contrat entre sa filiale travaux Energy&+ et son client Engie Solutions, portant sur la fourniture,

l’installation et la mise en service d’un réseau de chaleur, destiné à assurer la distribution en

chauffage et en eau chaude process de l’usine Stellantis à La Janais (35).

Un projet pour la décarbonation de l’usine de Stellantis

Stellantis Rennes fait appel à ENGIE Solutions pour la décarbonation de son usine La Janais,

grâce à la construction d’une boucle d’eau chaude décarbonée et de deux chaufferies biomasse.

Depuis fin 2024, une chaudière biomasse de 8 MW, accompagnée d’un réseau de distribution

de 3 km dessert 11 sous-stations. Cette installation produit 25 000 MWh de chaleur renouvelable

par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 3 000 logements tout en évitant 6

650 tonnes de CO₂ chaque année.

Prévue pour 2026, la seconde tranche, d’une puissance de 6 MW, viendra, avec

l’accompagnement d’Energy&+, étendre le réseau sur 3,5 km pour desservir 60 sous-stations

supplémentaires.

Subventionnées par l’ADEME via le fonds BCIAT