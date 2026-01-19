CP CHARWOOD : Energy&+ réalise une boucle d’eau chaude intégrée à l’offre ENGIE Solutions pour la décarbonation du site Stellantis La Janais
Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des
solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d’un
contrat entre sa filiale travaux Energy&+ et son client Engie Solutions, portant sur la fourniture,
l’installation et la mise en service d’un réseau de chaleur, destiné à assurer la distribution en
chauffage et en eau chaude process de l’usine Stellantis à La Janais (35).
Un projet pour la décarbonation de l’usine de Stellantis
Stellantis Rennes fait appel à ENGIE Solutions pour la décarbonation de son usine La Janais,
grâce à la construction d’une boucle d’eau chaude décarbonée et de deux chaufferies biomasse.
Depuis fin 2024, une chaudière biomasse de 8 MW, accompagnée d’un réseau de distribution
de 3 km dessert 11 sous-stations. Cette installation produit 25 000 MWh de chaleur renouvelable
par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 3 000 logements tout en évitant 6
650 tonnes de CO₂ chaque année.
Prévue pour 2026, la seconde tranche, d’une puissance de 6 MW, viendra, avec
l’accompagnement d’Energy&+, étendre le réseau sur 3,5 km pour desservir 60 sous-stations
supplémentaires.
Subventionnées par l’ADEME via le fonds BCIAT
