CP BILENDI : Bilendi s’implante aux Pays-Bas

Bilendi s’implante aux Pays-Bas

• Ouverture d’un nouveau bureau à Amsterdam

• Nomination de Luigi Casula comme Country manager

• Création d’un nouveau panel propriétaire de plus de 30 000 membres*

Pays-Bas : le 6ème marché Européen

Le marché des études de marché aux Pays-Bas représente est estimé à 37 millions d’euros1, et

constitue aujourd’hui le 6ème marché européen. Les études de marché ont une importance

particulière dans ce pays, qui héberge notamment à Amsterdam le siège de l’ESOMAR (European

Society for Opinion and Market Research) qui regroupe les professionnels de plus de 130 pays