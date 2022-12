CP BILENDI : Bilendi publie son premier rapport RSE, et dévoile ses ambitions environnementales et sociétales

Paris, le 20 Décembre 2022 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données

pour les études, annonce la publication de son premier rapport RSE, qui présente les ambitions

du Groupe en matière de développement durable et responsable. Ce rapport détaille les

initiatives et actions menées par le Groupe en faveur d’une croissance durable, tout en

renforçant la confiance des différentes parties prenantes, conformément aux engagements du

Groupe.

Ce premier rapport, construit en tenant compte des enjeux futurs de la société, servira de

référence pour les démarches à venir notamment dans la définition de nouveaux KPI et de plans

d’actions plus ciblés.