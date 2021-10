CP Agences de Papa : Les Papas ont une mission !

Communiqué de presse – 28 octobre 2021

Les Papas ont une mission !

À l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2021, les Agences de Papa ont adopté la qualité de « société à mission ». Toujours dans l’idée de poursuivre leur action en faveur de l’accès au logement pour tous, Les Agences de Papa deviennent ainsi la première agence immobilière à devenir « société à mission », intégrant désormais dans ses statuts, sa raison d’être et ses engagements sociaux et sociétaux.

La raison d’être des Agences de Papa

L’ambition des Agences de Papa en devenant une entreprise à mission est d’avoir un impact sociétal positif. Cette ambition se traduit à travers sa raison d’être : « Engagé dans une révolution digitale, le défi des Agences de Papa est de bâtir un monde plus juste en facilitant l’accès au logement au plus grand nombre ; tout en œuvrant pour un monde solidaire par le soutien d’associations et l’accompagnement des entrepreneurs de demain. »