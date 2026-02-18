 Aller au contenu principal
Covivio vise un résultat net récurrent 2026 en croissance d'environ 4% par action
Covivio a réalisé pour 606 MEUR de ventes en 2025 (463 MEUR PdG) et 577 MEUR d'investissements (446 MEUR PdG). Le rendement moyen des ventes ressort ainsi à 5,3% contre 6,6% pour les investissements.

Le patrimoine de Covivio affiche une croissance de 3,2% à périmètre courant, à 16,0 MdEUR en part du Groupe (23,7 MdEUR à 100%), grâce en particulier à la reprise de la croissance à périmètre constant, avec une hausse de 2,1% sur l'année.

Les revenus ressortent à 1,1 MdEUR à 100% et 705 MEUR en part du Groupe, en hausse annuelle de 3,7%, grâce à la bonne dynamique à périmètre constant, au renforcement en hôtels de 2024 (effet sur 9 mois en 2024) et à l'acquisition de la part minoritaire de 25% dans la tour CB21.
A périmètre constant, les revenus progressent de 3,4%, soutenus par l'indexation (1,9 pts), la hausse du taux d'occupation et des loyers lors des relocations et renouvellements (1,5 pts).

Le taux d'occupation moyen du patrimoine se maintient à un niveau élevé de 97,1%, tout comme la durée moyenne ferme des baux (6,4 ans).

Le résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) ressort ainsi en croissance de 10% sur un an, à 526,5 MEUR. Il s'élève à 4,75 EUR par action, en hausse de 6,4%, compte tenu de l'augmentation du nombre d'actions en 2024, liée au paiement du dividende 2023 en actions et au renforcement en hôtels. Le résultat net de Covivio s'élève à 739 MEUR.

Covivio se fixe ainsi pour objectif un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2026 en croissance d'environ 4% par action.

