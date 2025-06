Covivio: succès d'un placement d'obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Covivio indique avoir procédé au placement de 500 millions d'euros d'obligations vertes à échéance juin 2034, une émission sursouscrite plus de quatre fois, 'traduisant la confiance renouvelée des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit'.



Le spread de l'émission ressort à 135 points de base à neuf ans, pour un coupon annuel de 3,625%. Grâce à la très bonne situation de couverture de taux du groupe, le coût effectif annuel moyen pour Covivio s'élève à 3%.



Cette opération est de nature à conforter la solidité bilan de la foncière, permettant notamment de conserver une maturité moyenne de la dette élevée, de renforcer à nouveau sa liquidité et d'assurer la couverture des échéances de dette jusque fin 2027.





Valeurs associées COVIVIO 52,050 EUR Euronext Paris +0,87%