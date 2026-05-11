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Covivio reprend la gestion de l'hôtel Crowne Plaza Brussels Airport
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:37

Covivio, par l'intermédiaire de sa plateforme de gestion hôtelière WiZiU, annonce la reprise de la gestion de l'hôtel Crowne Plaza Brussels Airport, situé à Bruxelles.

L'hôtel, propriété de Covivio, était jusqu'à présent exploité par IHG dans le cadre d'un contrat de gestion. Covivio, via sa plateforme WiZiU, en reprend la gestion directe via un contrat de franchise avec IHG.

Le Crowne Plaza Brussels Airport est situé à seulement 3 minutes de l'aéroport de Bruxelles et à 15 minutes du centre-ville.

L'hôtel propose 315 chambres et plusieurs espaces événementiels, avec 18 salles de réunion modulables, totalisant 790 m².

Les clients bénéficient également d'un restaurant, un lobby avec réception ouverte 24h/24h, un parking sécurisé ainsi qu'un espace bien-être avec hammam et sauna.

WiZiU opère aujourd'hui 25 hôtels dont 13 sont situés en Belgique.

"Pour Covivio, l'ambition est de poursuivre et renforcer cette dynamique, grâce à une gestion désormais internalisée de certains de ses actifs hôteliers, afin d'optimiser leur pilotage opérationnel ainsi que leur performance" indique le groupe.

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