Covivio: option de dividende en actions approuvée en AG

(CercleFinance.com) - Covivio indique que son AG du 17 avril a approuvé le versement d'un dividende de 3,30 euros par action au titre de 2023, ainsi que l'option de paiement de ce dividende en actions, contribuant au renforcement du bilan de la foncière.



Le prix d'émission des actions nouvelles à remettre en paiement du dividende est fixé à 38,61 euros. L'option pourra être exercée du 23 avril au 7 mai, le paiement du dividende en numéraire et le règlement-livraison des actions nouvelle étant prévus le 27 mai.



La plupart des actionnaires (43% du capital) représentés au conseil d'administration se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'option. Le bilan de Covivio sera ainsi renforcé par la réalisation d'une augmentation de capital comprise entre 142 et 331 millions d'euros.





