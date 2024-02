Covivio: le résultat 2023 en hausse inespérée

Photo d'illustration. ( AFP / FRANCK PENNANT )

La société foncière Covivio, propriétaire de bureaux, logements et hôtels dans plusieurs pays d'Europe, a dégagé en 2023 des revenus meilleurs qu'attendu et même en légère hausse par rapport à 2022.

Son indicateur de référence, le résultat net récurrent, a progressé de 1,2% à 435,4 millions d'euros, alors que l'entreprise tablait plutôt sur 420 millions.

En revanche, elle a connu une perte nette de 1,42 milliard d'euros, mais cet indicateur est peu représentatif des performances d'une foncière, dont le modèle économique consiste à louer des bâtiments dont elle est propriétaire.

Cette perte s'explique par la baisse de valeur de son patrimoine immobilier, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt.

Covivio va proposer à ses actionnaires un dividende de 3,30 euros par action, inférieur à 2023 (3,75 euros), le groupe souhaitant dégager des liquidités pour se désendetter et financer d'éventuelles acquisitions.

À cet effet, son plan de cessions avance plus vite que prévu, l'entreprise s'étant déjà délestée de 920 millions d'euros d'actifs sur le milliard et demi prévu d'ici à fin 2024.

Cela lui permet de réduire sa dette nette, passée à 6,93 milliards d'euros contre 7,58 milliards fin 2022, et de poursuivre le recentrage de ses activités sur les grandes métropoles (Paris, Berlin, Milan...) et en développant son activité hôtelière plutôt que l'immobilier de bureaux.

Les bureaux représentent la moitié de ses revenus, une part qui baisse progressivement, tandis que celle de son parc de logements en Allemagne et surtout de ses hôtels à travers l'Europe augmente.

"Notre stratégie, c'est de rééquilibrer progressivement notre portefeuille entre nos trois classes d'actifs: les bureaux, le résidentiel et l'hôtellerie", a expliqué à l'AFP le directeur général du groupe, Christophe Kullmann.

Covivio est en négociations avec AccorInvest, ex-pôle immobilier d'Accor, pour se répartir un portefeuille d'hôtels détenus conjointement.

Pour 2024, l'entreprise prévoit une nouvelle croissance du résultat net récurrent, à 440 millions, portée par la hausse des loyers des bureaux aux emplacements les plus demandés, celle des logements en Allemagne, et les retombées sur les hôtels des Jeux olympiques de Paris et de l'Euro de football en Allemagne.

"Il y a une dynamique de fond qui est l'attraction des grandes métropoles européennes sur le tourisme, qui ne se dément pas", a ajouté Christophe Kullmann.