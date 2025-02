Covivio: dernier immeuble The Sign inauguré à Milan information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 16:08









(CercleFinance.com) - Covivio annonce l'inauguration du nouveau siège de L'Oréal Italia : situé Piazza Fernanda Pivano 1, à Milan, le 'L'Oréal Italia Beauty Hub' se déploie sur la totalité du dernier immeuble livré de son projet de régénération urbaine 'The Sign'.



Le nouveau bâtiment, totalisant 13.000 m² répartis sur neuf étages, a été conçu en tenant compte des plus hauts standards en matière de durabilité et d'innovation technologique, et se distingue par sa façade qui alterne surfaces vitrées et éléments métalliques opaques.



'Ancienne zone industrielle située dans le sud-ouest de la ville, et transformée en un quartier innovant, durable et connecté, The Sign accueille déjà de grandes multinationales telles qu'AON et NTT Data', souligne le groupe foncier.





