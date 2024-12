Covivio achète un hôtel à Ténérife (îles Canaries) pour 81 millions d'euros

(AOF) - Covivio annonce avoir acquis via sa filiale Covivio Hotels détenue à 52,5%, les murs d’un hôtel 4 étoiles de 429 chambres à Ténérife aux Iles Canaries auprès d’une société contrôlée par Starwood Capital, pour un montant de 81 millions d'euros. " Le climat tempéré de l’île permet une ouverture toute l’année de l’hôtel, qui affiche un taux d’occupation moyen entre 85 et 90% ", précise la société.

L'hôtel est loué sur la base d'un bail triple net ferme jusqu'en 2041 avec Iberostar, 5e opérateur hôtelier en Espagne et propriété de la famille espagnole Fluxa depuis 60 ans, qui exploite 110 hôtels dans plus de 35 pays.

Covivio a franchi en 2024 un cap "significatif" en hôtellerie, après avoir augmenté de 8,7% au 1er semestre sa participation dans sa filiale Covivio Hotels (ainsi portée à 52,5%) et finalisé début décembre l'opération de remembrement de murs et fonds de commerce détenus conjointement avec AccorInvest.

Points clés

- Quatrième foncière européenne, opérateur global de la conception à la gestion, intervenant dans les bureaux, l’hôtellerie et le résidentiel allemand ;

- Patrimoine de 23,1 Mds€ réparti à 94 % sur 3 pays stratégiques : Allemagne pour 43 %, France pour 33 %v et Italie pour 17 % ;

- Patrimoine à 27 % dans les bureaux en France, 17 % en Italie et 8 % en Allemagne, à 31 % dans le résidentiel allemand et 17 % dans l’hôtellerie européenne ;

- Modèle économique sur 4 piliers : la présence au cœur des métropoles européennes (94 % du patrimoine), la conception d’immobilier neuf ou rénové alliant performance énergétique et adaptabilité, la montée en puissance de l’hôtellerie et du résidentiel allemand puis la diminution de l’usage de capitaux via l’asset management ;

- Capital ouvert avec des actionnaires puissants -la famille Del Vecchio (27,18 % du capital et + 40 % des droits de vote), ACM (8,1%), Predica (8,3 %) et Covea (7,3 %), Jean Luc Biamonti présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christophe Kullmann étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires tournée vers la solidité financière :

- cessions d’actifs : objectifs relevés de 50 % à 620 M€ en 2024,

- hôtellerie : passage du statut d’investisseur à celui d’opérateur -renforcement de l’exposition à hauteur de 20 % du chiffre d’affaires et de 38 % du patrimoine :

- extraction du potentiel de croissance par l’indexation, la réversion et le travail d’asset management tels l’échange d’actifs avec AccorInvest ou le rachat de la participation de Generali dans la filiale Covivio hôtels,

- plateforme WiZiU de gestion des 24 hôtels opérés en France et Belgique,

- résidentiel berlinois : création d’une société commune avec la Caisse des dépôts,

- bureaux : « premiumisation » des bâtiments et services associés,

- innovation menée par un comité dédié visant à inventer les usages (services de « bureau opéré »…), bâtir des immeubles intelligents et créer de la valeur via la gestion des données ou l’intégration dans le process industriels des solutions créées par les start-ups partenaires ;

- Stratégie environnementale de recul de 40% des émissions de CO2 en 2030 vs 2010 :

- décarbonisation de l’énergie (80 % d’énergie électrique en 2023),

- transformation de la totalité de la dette en obligations vertes (61 % à fin juin),

- enveloppe de 254 M€ d’investissements ;

- Inflation des coûts plus que compensée par l’indexation des loyers de bureaux ;

- Bilan maîtrisé, avec une dette nette de 7 Mds€ face à 2,5 Mds€ de liquidités donnant un LTV de ratio LTV de 40,3 % et un effet de levier de 12,1.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 77,7 €, à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des bureaux et hôtels, de 95,6 % à fin septembre ;

- Attente d’une prise de contrôle total de la filiale Covivio Hôtels par offre publique d’échange, soit 41,8 % des actions contre des actions Covivio ;

- Après une hausse de 6,8 % des revenus à fin septembre, objectif 2024 d’un résultat net récurrent de l’ordre de 460 M€ ;

- Après un dividende 2023 de 3,30 € avec option de paiement en actions, exercée à 77,5 % par les principaux actionnaires, vers un dividende 2024 payable uniquement en numéraire avec taux de distribution supérieur à 80 %.