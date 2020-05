Communiqué de presse VOGO



COVID-19 - SKILLCELL, VOGO et INOVIE lancent mi-juin la première solution de dépistage de terrain rapide et intégrée du COVID-19 en France.



Après l'annonce de l'entrée en phase d'industrialisation et de commercialisation du test de dépistage salivaire EasyCov (communiqué de presse du 25 mai 2020), les membres du consortium SKILLCELL et VOGO signent un partenariat avec le groupe de laboratoires de biologie médicale INOVIE, acteur majeur du diagnostic et du dépistage, pour créer la première solution de dépistage de terrain intégrée du COVID-19 en France. Pour rappel, le test de dépistage salivaire EasyCov, détectant l'ARN viral du SARS-CoV-2, constitue une innovation majeure au sein des dispositifs actuellement disponibles en combinant plusieurs atouts décisifs : rapide (moins de 60 minutes), indolore, délocalisable et massivement déployable.