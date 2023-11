Covéa Finance va fusionner deux fonds actions françaises

La société de gestion Covéa Finance rationnalise sa gamme de fonds actions. Elle ne voit plus de perspective au fonds Covéa Renouveau, lancé en 2021 et qui misait sur le thème de la sécurisation et de la souveraineté de l’économie française à travers les petites et moyennes capitalisations, selon un avis financier publié sur son site internet. Le fonds, qui pesait 106 millions d’euros d’encours sous gestion fin septembre 2023, va être fusionné dans la Sicav Covéa Actions France (239 millions d’euros d’encours fin septembre) le 11 décembre prochain.

Adrien Paredes-Vanheule