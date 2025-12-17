Coursera rachète Udemy, créant ainsi une entreprise de 2,5 milliards de dollars pour cibler la formation à l'IA

L'opération valorise l'entreprise combinée à 2,5 milliards de dollars dans un contexte de consolidation du secteur

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine

Les valeurs de l'enseignement en ligne sont à la traîne par rapport aux marchés plus larges en raison des problèmes de concurrence

La plateforme d'enseignement en ligne Coursera COUR.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait sa rivale Udemy UDMY.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la société combinée à 2,5 milliards de dollars, alors que le secteur se consolide après un ralentissement post-pandémique et une surveillance accrue de la part des investisseurs.

Les actionnaires d'Udemy recevraient 0,8 action de Coursera pour chaque action détenue, ce qui valoriserait la société à environ 930 millions de dollars, selon les calculs de Reuters. Les actions de Coursera étaient en hausse de 6 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles d'Udemy augmentaient d'environ 18 %.

L'accord réunit deux des plus grandes plateformes d'apprentissage en ligne basées aux États-Unis, à un moment où la croissance des inscriptions aux cours pour les particuliers s'est ralentie après avoir atteint des sommets pandémiques, ce qui incite les entreprises à rechercher une plus grande échelle et à s'adresser aux entreprises clientes et à des revenus d'abonnement plus prévisibles.

Coursera et Udemy parient qu'une plateforme combinée sera mieux positionnée pour capter la demande des entreprises en matière de formation de la main-d'œuvre, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la science des données et du développement de logiciels, car les employeurs investissent dans la requalification des travailleurs dans le contexte des progrès rapides de l'IA générative.

Sur la base de la dernière clôture de Coursera, l'offre implique un prix de 6,35 dollars par action Udemy, soit une prime d'environ 18,3 %. Les deux entreprises ont déclaré que l'opération devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

Coursera, qui s'associe à des universités et à des institutions pour proposer des programmes diplômants et des certificats professionnels, se concentre de plus en plus sur les entreprises, tandis qu'Udemy exploite un marché d'instructeurs indépendants qui vendent des cours individuels et des abonnements aux entreprises.

Bien que les entreprises présentent l'amélioration des compétences par l'IA comme une opportunité de croissance majeure, les investisseurs sont restés prudents sur le secteur. Les actions des sociétés d'enseignement en ligne sont restées à la traîne des marchés plus larges en raison des préoccupations liées à la concurrence, à la pression sur les prix et aux rendements incertains des investissements liés à l'IA.

Les actions d'Udemy ont chuté d'environ 35 % depuis le début de l'année, tandis que celles de Coursera ont baissé d'environ 7 % au cours de la même période, les deux sociétés se négociant bien en dessous de leurs sommets post-introduction en bourse.