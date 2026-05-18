Coursera bondit grâce à un plan de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions de Coursera COUR.N progressent d'environ 6 % à 5,59 $ en pré-ouverture

** La plateforme d'apprentissage en ligne annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars

** Elle estime que sa taille, après l'acquisition de son concurrent Udemy, lui permet de restituer du capital aux actionnaires tout en investissant dans la croissance à long terme

** L'acquisition d'Udemy a été finalisée la semaine dernière, comme l'avait annoncé en décembre

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 28,3 % jusqu'à la dernière clôture