Coup d'arrêt pour le CAC 40 ; la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le rouge à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une probable reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. En Allemagne, le moral des investisseurs en septembre s'est amélioré. Côté valeurs, BNP Paribas a reculé après avoir dévoilé sa trajectoire de rentabilité pour 2028. VusionGroup a flambé dans le sillage du relèvement de ses perspectives annuelles. Après six séances de suite en hausse, le CAC 40 a perdu 1% à 7818 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,26% à 5371 points.

En Europe, Anglo American (+0,63%, à 2 576 pence), via sa filiale Anglo American Sur détenue à 50,01 %, et Codelco ont conclu un accord définitif portant sur la mise en œuvre d’un plan minier conjoint pour leurs exploitations de cuivre Los Bronces et Andina au Chili. Ce plan a pour objectif de débloquer une production de cuivre supplémentaire de 2,7 millions de tonnes sur une période de 21 ans, après avoir obtenu les permis nécessaires, dont la programmation est prévue pour 2030.

À Paris, VusionGroup (+13,68% à 241 euros) a caracolé en tête de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats semestriels solides s'accompagnant d'une révision à la hausse de ses objectifs 2025. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce a essuyé une perte de 9,7 millions d'euros, nettement réduite par rapport à l'année dernière à la même époque : -24,4 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a bondi de 84%, à 108,4 millions d'euros, à 16,7% du chiffre d'affaires, soit une amélioration de 3 points de marge d'Ebitda ajusté.

Exail Technologies (-10,25% à 106,80 euros) a fermé la marche du marché SRD. L'entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, qui a vu sa valeur boursière exploser cette année, a dévoilé de solides résultats au premier semestre et confirmé ses objectifs annuels mais le marché attendait légèrement mieux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 37,3 en septembre, contre 25,3 attendu, après 34,7 en août.

En juillet, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2025, la production industrielle avait diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. En juillet 2025, par rapport à juillet 2024, la production industrielle a augmenté de 1,8% dans la zone euro et dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en septembre, contre 33 attendu. Il avait atteint 32 en août.

Comme en juin et en ligne avec les attentes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,2% en juillet.

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,1% en août après avoir reculé de 0,4% en juillet. Elle était attendue en repli de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production reste à 77,4% entre juillet et août, comme attendu.

À la clôture, l'euro progresse de 0,61% à 1,1838 dollar.