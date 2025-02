Coup d'arrêt à la hausse de l'once d'or

(AOF) - En début de semaine, l’atteinte du niveau symbolique des 3000 dollars par l’once d’or semblait une affaire réglée d'avance. Elle avait ainsi inscrit lundi un nouveau plus haut historique à un peu plus de 2956 dollars. Au final, le métal précieux s’apprête à mettre un terme à 9 semaines consécutives de hausse, en se repliant de 3,3% à 2838,85 dollars sur 5 jours. Il a souffert du regain de vigueur du dollar et des dégagements opérés par certains fonds dans un contexte de hausse de la volatilité et de baisse des marchés actions.