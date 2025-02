Coty: ventes en hausse de 3% au deuxième trimestre malgré "des vents contraires"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty a déclaré lundi envisager 2025 comme "une année charnière" avec "des vents contraires" et annoncé une hausse de 3% de ses ventes au deuxième trimestre de son exercice décalé.

"Alors que nous sommes désormais à mi-parcours de notre exercice fiscal, il est clair que l'exercice 2025 s'annonce comme une année charnière", déclare la PDG du groupe, Sue Nabi, citée dans le communiqué.

"D'un côté, le marché mondial de la beauté continue de croître à un rythme soutenu", souligne-t-elle et "d'un autre côté, les pressions sur certains segments de notre activité", notamment en Chine, dans les ventes aux voyageurs en Asie et sur le marché grand public aux États-Unis, "nous ont encore plus fortement impactés au deuxième trimestre".

Coty a réalisé sur son deuxième trimestre, d'octobre à décembre, 1,67 milliard de dollars de ventes (+3%) tirées par les parfums. Sur le semestre décalé, les ventes progressent de 1% à 3,34 milliards de dollars.

"Ces vents contraires sont temporaires et nous devrions retrouver une croissance plus solide à l’approche de l'exercice 2026", assure Sue Nabi.

"Le parfum représente plus 60% de notre activité", a souligné auprès de l'AFP le directeur administratif et financier du groupe Laurent Mercier, "et nous sommes sur des croissances proches des 10%".

"Nous avons une force de frappe sur les parfums prestige", a-t-il ajouté, soulignant le succès des parfums Burberry, qui "continuent sur une croissance très forte de 30% - c'est trois fois (la moyenne du) marché", le succès de Chloé aux Etats-Unis ou encore de Cosmic de Kylie Jenner.

Les ventes de parfums "accélèrent aussi sur la catégorie grand public", a ajouté le directeur administratif et financier, se félicitant du succès de la ligne Adidas Vibes.

Au deuxième trimestre, les ventes dans la zone "Amériques" ont baissé de 7% à 639 millions de dollars, celles de la région Asie Pacifique de 11% à 191,5 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de la section "Europe, Moyen-Orient, Afrique" progresse de 2% à 839,8 millions de dollars.

En décembre, Coty a annoncé la signature d’un accord de licence beauté à long terme avec la maison de cristal Swarovski. Coty développera, produira et distribuera un nouveau parfum.