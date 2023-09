Coty : succès de sa cotation en bourse sur Euronext Paris

(AOF) - Coty, l'une des plus grandes sociétés de produits de beauté au monde annonce le succès de sa cotation sur Euronext Paris. L'entreprise a d'ailleurs fixé le prix de l'offre globale de 33 millions d'actions ordinaires de classe A en circulation : 10,28 euros, soit 10,80 dollars par action. L'action cote 10,398 euros vers 17h30. L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement préalable (" shelf registration statement "), qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la SEC).

Coty annonce également l'admission à la cotation et à la négociation de ses actions ordinaires de classe A sur le segment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris après approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un prospectus de cotation.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.