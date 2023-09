Coty: Paris va devenir le deuxième marché de cotation information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - L'action Coty a ouvert en forte baisse mardi à la la Bourse de New York suite à l'annonce par le fabricant américain de cosmétiques d'un placement devant porter sur 33 millions d'actions ordinaires, devant s'accompagner d'une prochaine entrée à la Bourse de Paris.



Cette offre d'émission primaire doit être constituée d'un placement global réalisé auprès du public aux Etats-Unis et d'un placement privé, c'est-à-dire réservé aux investisseurs qualifiés, pour ce qui concerne l'Europe.



A l'issue de l'opération, qui doit notamment lui servir à se désendetter, les actionnaires se verront proposer des titres Coty libellés en euros et cotés sur Euronext Paris ou exprimés en dollar avec une cotation à New York.



Le groupe de parfums prévoir par ailleurs de faire de la Bourse de Paris son second marché de cotation par le biais d'une introduction sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris.



L'objectif, selon Coty, est de de permettre d'initier un deuxième centre de liquidité, à Paris, par le biais d'une double cotation sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris.



Créé à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grands groupes de beauté au monde, avec un portefeuille de marques de parfums, de soins et de maquillage telles que Bourjois, Lancaster ou Rimmel.



Cette annonce intervient alors que le groupe avait déclaré cet été étudier le projet d'une double cotation sur Euronext Paris au moment où il affiche ses ambitions sur le segment des soins et parfums ultra-premium.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre Coty cédait 3% mardi à Wall Street.