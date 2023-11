Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty: objectifs annuels rehaussés, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - Coty a annoncé hier soir avoir revu à la hausse ses objectifs pour l'exercice 2023/2024 à la faveur d'une croissance supérieure à celle du marché de la beauté et à celle de ses concurrents.



Le groupe de cosmétiques dit désormais viser une croissance de son chiffre d'affaires comprises entre 9% et 11% sur l'exercice qui se clôturera en juin prochain, contre un objectif situé entre 8% et 10% précédemment.



Il déclare par ailleurs viser un Ebitda ajusté allant de 1,08 à 1,09 milliards de dollars, à comparer avec une prévision allant de 1,075 à 1,085 milliard jusqu'ici.



Sur son premier trimestre fiscal, clos fin septembre, Coty dit avoir enregistré une croissance 'exceptionnelle' de 18% à périmètre et taux de change constants, avec un chiffre d'affaires de 1,64 milliards de dollars.



Cette performance dépasse ses objectifs, puisque Coty s'était récemment un objectif de croissance entre 10% et 12% pour le premier semestre de l'exercice 2023/2024.



La société revoit en conséquence à la hausse ses objectifs avec une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants attendue entre 11% et 13% pour le premier semestre de l'exercice.



Son Ebitda ajusté a, lui, augmenté de 17% sur le trimestre écoulé pour atteindre 360,3 millions de dollars, donnant une marge opérationnelle ajustée de 22%.



Suite à cette publication, l'action Coty progressait de 4,2% mercredi matin à la Bourse de New York. Le titre qui cote aussi à Paris depuis la fin septembre affichait au même moment un gain de 3,5% sur Euronext.





