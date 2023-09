Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coty: débuts boursiers timides sur Euronext Paris information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Les investisseurs réservaient un accueil plutôt tiède au groupe de parfums américain Coty jeudi pour ses premier pas à la Bourse de Paris, l'action se traitant en légère baisse de l'ordre 0,1%.



Coty n'a pourtant pas eu de mal à attirer des investisseurs dans le cadre de sa cotation sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris, qui va devenir sa seconde place de marché après la Bourse de New York.



Avec un prix fixé à 10,28 euros, soit 10,80 dollars par action, le géant des cosmétiques dit avoir bénéficié d'une forte demande émanant de la part d'investisseurs institutionnels européens de premier plan, ce qui a donné lieu à offre très largement sursouscrite.



Le fabricant de cosmétiques avait annoncé en début de semaine son intention de placer 33 millions d'actions ordinaires, à la fois auprès des investisseurs américains et européens, en vue de se désendetter et de financer ses ambitions sur le segment ultra-premium.



Créé à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grands groupes de beauté au monde, avec un portefeuille de parfums, de soins et de maquillage incluant des marques telles que Bourjois, Lancaster ou Rimmel.





Valeurs associées COTY RG-A Euronext Paris 0.00% COTY RG-A NYSE -0.25%