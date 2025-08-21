 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Coty chute après avoir annoncé une baisse de ses ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 août - ** Les actions de Coty COTY.N , société mère de CoverGirl, chutent de 22,8 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de cinq ans, soit 3,75 $, dans les premiers échanges

** L'action devrait également connaître sa pire journée depuis mars 2020, si les pertes se maintiennent

** La société s'attend à ce que les ventes à périmètre constant du premier trimestre diminuent de 6 % à 8 %, par rapport à une croissance de 4,5 % l'année dernière, en raison de la faiblesse des dépenses de consommation

** La société va augmenter les prix des parfums haut de gamme aux États-Unis et la production à terre pour compenser l'impact des droits de douane de 15 % sur les importations européennes

** Le directeur financier Laurent Mercier attribue la faiblesse de la catégorie des cosmétiques aux consommateurs à la recherche de valeur, à la lassitude de l'innovation, à la réduction de l'utilisation et à la génération Z qui se tourne vers les parfums; il indique que les changements de la politique d'immigration de l'ère Trump contribuent également au ralentissement

** La perte ajustée par action du 4ème trimestre s'élève à 0,05 $, contre un bénéfice de 2 cents par action, alors que le chiffre d'affaires est supérieur aux estimations - données compilées par LSEG

** Les commentaires de Coty sur les prévisions impliquent une histoire à deux moitiés, avec une pression au premier semestre et une croissance pondérée au second semestre. Les investisseurs ne sont généralement pas des adeptes des prévisions pondérées sur la seconde moitié de l'année, selon la maison de courtage RBC

** La note moyenne de 19 courtiers sur l'action est "hold"; leur PT médian est de 6 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 30,1 %

