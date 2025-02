AOF - EN SAVOIR PLUS

"Le renforcement significatif du dollar américain devrait entraîner un effet de change négatif plus important au deuxième semestre, d'environ 3%, ce qui se traduira par une baisse des ventes déclarées pour l'exercice 2025 de l'ordre de 1-3%", déclare Coty à propos de ses perspectives.

(AOF) - Au premier semestre de son exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires net de Coty a diminué de 1% à 3,34 milliards de dollars, compte tenu d'un impact négatif de 2% des taux de change et d'un effet de levier de 1% lié à la cession de la licence Lacoste. Sur ce semestre, le résultat net de Coty de s'élève à 100 millions de dollars. Il a diminué par rapport aux 175,9 millions de dollars à la même période, il y a un an.

Coty anticipe une expansion de sa marge d'Ebitda ajusté au second semestre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.