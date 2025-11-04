Côte d'Ivoire-La victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle confirmée

Le Conseil constitutionnel ivoirien a confirmé mardi la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle, a annoncé sa présidente Chantal Nanaba Camara.

Le président sortant avait été donné largement en tête avec 89,77% des voix, selon les résultats provisoires annoncés la semaine dernière par la commission électorale ivoirienne.

Alassane Ouattara, 83 ans, enchaîne un quatrième mandat après un scrutin marqué par l'inéligibilité de deux candidats : le prédécesseur d'Alassane Ouattara à la présidence, Laurent Gbagbo, et l'ancien directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam.

Ce dernier avait dénoncé une élection "marquée par une faible participation" qui s'est déroulée dans un "climat de peur" dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Après une réélection contestée en 2020, Alassane Ouattara avait dit qu'il ne se représenterait pas à l'issue de son mandat, avant de changer d'avis en janvier dernier.

Lors de l'annonce de sa candidature au mois de juillet, Alassane Ouattara a déclaré qu'un quatrième mandat serait un mandat de "transmission générationnelle".

(Reportage Loucoumane Coulibaly, rédigé par Ayen Deng Bior, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)