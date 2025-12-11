Costco Wholesale devrait annoncer une forte croissance de ses ventes, les actions sont à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Costco Wholesale COST.O augmentent de 0,7 % à 880,54 $ mercredi, avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés

** COST devrait annoncer une croissance de 8% de son chiffre d'affaires à 67,1 milliards de dollars, grâce à de fortes ventes aux Etats-Unis, son marché le plus important. Le BPA ajusté devrait augmenter d'environ 6 % pour atteindre 4,27 $

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires de COST a atteint ou dépassé les estimations 6 fois, tandis que le bénéfice par action ajusté a dépassé les attentes 7 fois au cours de la même période ** COST a intenté un procès au gouvernement américain pour s'assurer qu'il recevra des remboursements si la Cour suprême rejette la demande du président Donald Trump d'obtenir le pouvoir d'imposer des tarifs douaniers

** Parmi les 38 analystes couvrant COST, la note moyenne est de "BUY" et le prix médian est de 1 050 $, selon les données de LSEG

** COST est en baisse de 3,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,1 % de l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS .