Costco Wholesale dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Costco Wholesale COST.O a dépassé jeudi les prévisions du marché concernant ses ventes à magasins comparables aux États-Unis pour le troisième trimestre, grâce à la demande en produits alimentaires et autres articles de première nécessité dans ses magasins réservés aux membres.

Les ventes trimestrielles comparables de la société aux États-Unis, hors carburant, ont augmenté de 6,8%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 6,13%, selon les données compilées par LSEG.