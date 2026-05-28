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Costco Wholesale dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 22:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Costco Wholesale COST.O a dépassé jeudi les prévisions du marché concernant ses ventes à magasins comparables aux États-Unis pour le troisième trimestre, grâce à la demande en produits alimentaires et autres articles de première nécessité dans ses magasins réservés aux membres.

Les ventes trimestrielles comparables de la société aux États-Unis, hors carburant, ont augmenté de 6,8%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 6,13%, selon les données compilées par LSEG.

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