Costco Wholesale dépasse les estimations de ventes comparables trimestrielles

Costco Wholesale COST.O a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes comparables du deuxième trimestre jeudi, aidé par une demande résistante pendant les fêtes de fin d'année pour des produits essentiels abordables ainsi que pour des articles "agréables à avoir" dans ses magasins réservés aux membres.

Les ventes trimestrielles à magasins comparables de la société, hors essence, ont augmenté de 6,7 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 5,88 %, selon les données compilées par LSEG.