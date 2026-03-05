Costco Wholesale dépasse les estimations de ventes comparables pour le trimestre des fêtes de fin d'année grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires issus de la conférence téléphonique) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

Costco Wholesale COST.O a battu les estimations de Wall Street pour les ventes comparables du deuxième trimestre jeudi, aidé par une demande résistante pendant les fêtes de fin d'année pour des produits essentiels abordables ainsi que des articles "agréables à avoir" dans ses magasins réservés aux membres.

Les Américains se concentrent de plus en plus sur la valeur afin d'étirer leur budget, qui est soumis aux coûts élevés des loyers et de l'essence. Les grandes surfaces telles que Walmart

WMT.O et Costco attirent des consommateurs de toutes les catégories de revenus.

Le directeur général de Costco, Ron Vachris, a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que l'on ne savait pas encore si les entreprises recevraient des remboursements au titre des tarifs IEEPA qu'elles ont payés l'année dernière, ni quand elles les recevraient, mais il a ajouté que Costco chercherait à baisser ses prix et à offrir une meilleure valeur à ses clients si elle recevait des remboursements.

L'entreprise avait baissé ses prix sur des articles tels que les textiles, la literie et les ustensiles de cuisine après la réduction des droits de douane imposés à des pays comme la Chine à la suite de la décision de la Cour suprême.

Costco faisait partie des plus de 1 000 entreprises qui ont poursuivi le gouvernement en affirmant que le président américain Donald Trump n'avait pas l'autorité légale d'imposer des droits de douane en vertu de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).

Bien que la Cour suprême ait annulé les droits de douane d'urgence, la décision de M. Trump d'appliquer des prélèvements temporaires sur les importations ajoute à la pression macroéconomique pour les entreprises de consommation déjà aux prises avec une toile de fond commerciale volatile et des pressions accrues sur les coûts.

Costco, qui a augmenté ses frais d'adhésion en 2024, a également investi dans sa marque maison Kirkland Signature.

"L'action avait des attentes élevées à l'approche de la publication des résultats en raison de sa valorisation supérieure à la moyenne, mais le marché continuera probablement à la considérer comme une valeur refuge en raison de la volatilité géopolitique", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

Les ventes trimestrielles à magasins comparables de la société, hors essence, ont augmenté de 6,7 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 5,88 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a augmenté de près de 14 % pour atteindre 2,04 milliards de dollars.

Les actions de la société sont restées largement inchangées dans les échanges prolongés de jeudi.