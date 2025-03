Costco : ses bénéfices trimestriels ressortent sous les attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Environ un tiers de nos ventes aux États-Unis sont importées d'autres pays et moins de la moitié sont des articles en provenance de Chine", a déclaré le directeur général Ron Vachris lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

(AOF) - Costco décline de 1,2% en avant-Bourse alors que le distributeur a fait état d'un bénéfice par action inférieur aux attentes au deuxième trimestre : 4,02 dollars contre 4,10 attendus. Les revenus de 63,7 milliards de dollars sont ressortis légèrement supérieurs aux prévisions tandis que les ventes à comparable ont progressé de 6,8%, une performance meilleure que prévu. Le groupe souffre de la hausse du coût des marchandises et des nouvelles mesures douanières.

