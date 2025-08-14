Costco ne vendra pas la pilule abortive dans ses pharmacies, selon Bloomberg News

Costco Wholesale COST.O a décidé de ne pas distribuer la pilule abortive mifépristone dans ses plus de 500 pharmacies, a rapporté Bloomberg News jeudi. Cette décision fait suite à la demande d'un groupe d'activistes religieux d'éviter de vendre ce médicament, selon le rapport.