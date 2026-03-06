 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Costco dépasse les attentes trimestrielles
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:25

Le spécialiste américain dans la distribution de produits et de services à prix a publié jeudi des ventes comparables du deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street. Les ventes comparables, hors essence, ont progressé de 6,7%, contre un consensus de 5,88%.

Le bpa a atteint 4,58 USD pour le trimestre clos le 15 février, contre 4,02 USD un an plus tôt, là où le consensus ciblait 4,55 USD. Le chiffre d'affaires total s'est établi à 69,6 MdsUSD, contre 63,72 MdsUSD un an plus tôt après 69,29 MdsUSD attendus.

Par ailleurs, la chaîne de magasins d'entrepôts pourrait abaisser ses prix si elle recevait des remboursements de droits de douane, après la décision récente de la Cour suprême des Etats-Unis d'annuler les droits imposés par Donald Trump.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
982,5700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank