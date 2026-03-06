Costco dépasse les attentes trimestrielles
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:25
Le bpa a atteint 4,58 USD pour le trimestre clos le 15 février, contre 4,02 USD un an plus tôt, là où le consensus ciblait 4,55 USD. Le chiffre d'affaires total s'est établi à 69,6 MdsUSD, contre 63,72 MdsUSD un an plus tôt après 69,29 MdsUSD attendus.
Par ailleurs, la chaîne de magasins d'entrepôts pourrait abaisser ses prix si elle recevait des remboursements de droits de douane, après la décision récente de la Cour suprême des Etats-Unis d'annuler les droits imposés par Donald Trump.
