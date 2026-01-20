Corvus Pharma dérape après avoir lancé une offre d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier -

** Les actions de Corvus Pharmaceuticals CRVS.O en baisse de 3,5 % à 20,66 $ après la clôture du marché, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société biopharmaceutique lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés d'un montant de 150 millions de dollars sur le site ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris les dépenses d'investissement et de R&D, notamment pour ses essais cliniques de phase 3 sur le lymphome à cellules T et de phase 2 sur la dermatite atopique, l'hidradénite suppurativa et l'asthme

** Les actions de CRVS ont grimpé de 166 % mardi pour clôturer à 21,41 $, leur plus haut niveau depuis 7 ans, après que la société a annoncé () des données positives sur le soquelitinib en phase précoce pour la dermatite atopique (eczéma)

** Jefferies et Goldman Sachs sont les principaux teneurs de livres de l'offre, rejoints par Mizuho

** La société CRVS, basée à South San Francisco, en Californie, a environ 74,7 millions d'actions en circulation

** L'action a gagné 44% en 2025

** Les 7 analystes sont haussiers sur le titre; PT médian 18 $, selon les données de LSEG