CORRECTION OFFICIELLE-Piqûre de rappel de Bruxelles sur le remboursement des vols et séjours

(correction officielle après les précisions de la Commission selon laquelle il ne s'agit pas d'une procédure d'infraction mais d'un simple rappel aux Etats membres) BRUXELLES, 13 mai (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle allait envoyer une lettre en forme de piqûre de rappel aux Etats membres de l'UE concernant le droit "fondamental" des citoyens européens à se faire rembourser voyages et séjours qui auraient été annulés en raison de l'épidémie de coronavirus. Les voyagistes et les compagnies aériennes peuvent inviter leurs clients à accepter des avoirs mais les citoyens de l'Union ont fondamentalement droit à un remboursement s'ils le souhaitent, a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission lors d'une conférence de presse. La commissaire danoise avait dans un premier temps indiqué que l'envoi de ces lettres signifiait l'ouverture d'une procédure d'infraction mais est revenue sur ses propos un peu plus tard sur son compte Twitter. "C'était un malentendu de ma part concernant le statut de la lettre qui est envoyée aujourd'hui, je suis désolée d'avoir créé de la confusion", a-t-elle indiqué, peu après des propos de la commissaire européenne aux Transports Adina Valean assurant qu'il ne s'agissait pas d'une procédure d'infraction et que la lettre était adressée aux 27 Etats membres. "C'est une lettre d'encouragement", avait souligné Adina Valean. (Gabriela Baczynska, Philip Blenkinsop et Kate Abnett, version française bureau de Paris)

