CORRECTION OFFICIELLE-Berlin ne croît pas en un vaccin COVID-19 pour l'automne

FRANCFORT, 12 août (Reuters) - L'Allemagne ne croît pas en la possibilité d'une découverte d'un vaccin contre le COVID-19 d'ici l'automne, a déclaré mercredi une porte-parole de l'Institut Robert Koch (RKI), contredisant la teneur d'un rapport publié "par erreur". Ce document a été depuis retiré du site internet de RKI. Selon la porte-parole, il s'agissait d'un document d'étude contenant des données n'étant plus d'actualité. (Ludwig Burger, version française Anait Miridzhanian)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +1.52% PFIZER NYSE +1.62%