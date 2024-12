Correctif : Tikehau Capital : suppressions de postes en vue

(AOF) - Une coquille s'est glissée dans notre précédente dépêche à propos de Tikehau Capital. Le texte corrigé suit. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, Tikehau Capital, s'apprêterait à supprimer jusqu'à 15% de ses effectifs en 2025, affirme La Lettre. Selon cette dernière, " les équipes parisiennes risquent de payer un lourd tribut ".

Fin novembre, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, avaient déclaré au Financial Times qu'ils envisageaient de déplacer leur cotation ou de solliciter une cotation secondaire à New York afin d'accéder à des marchés américains plus liquides et de renforcer leur image de marque.

"Construire une marque demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous êtes cotés aux États-Unis, parce que la finance a été inventée ici, il est probablement logique de le faire du point de vue de la marque", avait déclaré Antoine Flamarion.

