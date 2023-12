Correctif : Robeco : Malick Badjie nommé responsable mondial des ventes et du marketing

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dépêche à propos de la nomination de Malick Badjie. Le texte corrigé.

Robeco a annoncé que Malick Badjie a été nommé responsable mondial des ventes et du marketing et membre du comité exécutif de Robeco. A ce poste, il sera responsable de la stratégie et de l'organisation commerciales de Robeco, des équipes commerciales dans 15 pays, des relations avec les consultants et du marketing mondial. Il succède à Alexander Preininger, en congé pour raisons personnelles et qui a décidé de quitter l'entreprise.

Malick Badjie a rejoint Robeco en 2017 et est responsable des ventes institutionnelles en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, tant en vente qu'en investissement. Auparavant, il était associé chez Silk Invest et il a travaillé de 2003 à 2013 chez Blackrock, où il a occupé plusieurs postes de direction. Il est titulaire d'un MBA de la Business School de l'Université de Warwick.