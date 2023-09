Correctif : Micropole : rentabilité sous pression au premier semestre

(AOF) - Dans notre dernière dépêche sur Micropole, il était fait référence à tort à Prologue dans notre titre. La dépêche corrigée suit.

Micropole a enregistré sur le premier semestre de l'exercice 2023 une perte nette de 0,2 million d'euros au niveau des activités poursuivies contre un profit de 0,9 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a atteint 3,2% des revenus, à 2,2 millions d'euros contre respectivement 3,9% et 2,7 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Micropole explique ce recul principalement par une activité en Suisse sensiblement inférieure à celle du premier semestre 2022 et par une indexation des salaires en Belgique de 11% qui n'a pas pu être complétement compensée par la hausse des TJM (taux journalier moyen). Il cite également une tension qui se poursuit sur les ressources avec des difficultés de recrutement, un turnover élevé, et une augmentation du salaire moyen de 4,6%.

Le chiffre d'affaires du groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data s'est élevé à 71,2 millions d'euros, soit une croissance de 4,7%. À périmètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 3,6%.

Au 30 juin, le groupe a une structure financière solide avec une trésorerie qui s'élève à 16,2 millions d'euros et un endettement financier net (hors dette locative IFRS 16) de 3,9 millions d'euros en diminution de 6 millions d'euros par rapport à fin décembre 2022.

Le flux net de trésorerie opérationnelle en forte progression s'élève à 9,1 millions d'euros contre -8,6 millions d'euros au premier semestre 2022 ce qui résulte de la bonne gestion du besoin en fonds de roulement ainsi que de l'encaissement de créances fiscales.

" Le contexte géopolitique international et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change, taux d'intérêt) créent un climat général d'incertitude ", explique Micropole à propos de ses perspectives. Malgré cette période encore incertaine, Micropole maintient " ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité ".