Correctif : Groupe Bastide confirme ses objectifs après un nouveau trimestre dynamique

Groupe Bastide a également indiqué qu'il poursuivait l'analyse de son portefeuille d'activités en vue d'accélérer son désendettement en cédant des actifs qui ne s'inscrivent plus dans sa stratégie.

Fort de ce trimestre dynamique, le spécialiste des prestations de santé à domiciles a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels. Il vise un chiffre d'affaires d'au moins 560 millions d'euros (sur le périmètre actuel) et une marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 9,1 %.

Groupe Bastide a dévoilé une belle croissance de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024-2025 avec une hausse de 7,9 %, à 144,2 millions d'euros. Il s'agit toutefois d'un ralentissement pour l'entreprise qui avait vu ses revenus progresser de 9,1 et 8,1 %, respectivement au premier et au deuxième trimestre. Au total, sur neuf mois, les ventes ont augmenté de 8,4 %, à 419,40 millions d'euros.

