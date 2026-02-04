 Aller au contenu principal
Corpay augmente son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de la société de paiements d'entreprise Corpay CPAY.N ont augmenté d'environ 5 % à 314,48 $ après la cloche ** La société annonce une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre , la bonne tenue des dépenses des entreprises ayant dopé son segment des paiements d'entreprise

** Le bénéfice trimestriel s'élève à 3,75 $ par action, contre 3,44 $ par action pour la même période de l'année précédente

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de 21% pour atteindre 1,25 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 1,23 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de ~18% en 2025

