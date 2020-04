Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Trump espère pouvoir rouvrir toute l'économie d'un coup Reuters • 09/04/2020 à 02:51









WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi qu'il aimerait que la réouverture de l'économie américaine intervienne d'un seul coup, plutôt que progressivement, mais que le nombre de décès causés par l'épidémie de coronavirus devait être sur une courbe descendante pour envisager une telle reprise de l'activité. Le président américain s'est gardé de communiquer un calendrier, mais son principal conseiller économique, Larry Kudlow, avait évoqué la veille une possible réouverture de l'économie sous quatre à huit semaines. Donald Trump, qui ambitionne d'obtenir en novembre prochain un second mandat à la tête du pays, veut une reprise de l'activité économique dès que possible. Cependant ses conseillers médicaux appellent à la vigilance, craignant qu'un retour prématuré à une forme de "vie normale" provoque une flambée des infections. Selon de nouvelles projections de l'Université de Washington, l'épidémie aux Etats-Unis pourrait être moins meurtrière qu'attendu initialement, avec 60.000 décès, alors que le groupe de travail de la Maison blanche avait dévoilé un graphique anticipant entre 100.000 et 240.000 morts dans le pays en respectant les mesures destinées à endiguer la propagation du virus. "Nous sommes en avance sur le calendrier", a dit Donald Trump lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche. Le président américain a ajouté que l'économie pourrait être rouverte progressivement mais "que cela serait agréable de l'ouvrir avec un 'big bang'". Il a précisé que cela dépendrait de la courbe des cas d'infections et qu'il s'appuierait sur les recommandations des experts pour déterminer la marche à suivre. Par ailleurs, le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a fait part lors du même point de presse de nouvelles recommandations pour s'assurer que les travailleurs essentiels pourraient effectuer leurs missions après avoir été exposés au virus. Il leur est conseillé, a dit Robert Redfield, de porter un masque de protection, de prendre leur température et de respecter les mesures de distanciation sociale. Les travailleurs essentiels étaient auparavant appelés à rester confinés pendant 14 jours s'ils avaient été exposés à des cas confirmés ou suspectés de contamination. Le point de presse a pris une tournure austère lorsque le vice-président américain, Mike Pence, a annoncé que le bilan dans le pays avait dépassé les 14.000 morts. Plus tôt dans la journée, les CDC avaient fait état de près de 400.000 cas de contamination. (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)

