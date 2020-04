Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Le maire de New York appelle les habitants à porter un masque Reuters • 03/04/2020 à 01:02









NEW YORK, 3 avril (Reuters) - Le maire de New York a appelé jeudi les habitants à se protéger le visage lorsqu'ils quittent leur domicile, dans le but d'enrayer la propagation du coronavirus, alors que la ville est l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis avec près de 1.400 décès et plus de 50.000 cas de contamination. Bill de Blasio a conseillé aux New-Yorkais d'utiliser des écharpes, alors que les stockes de masques de type N95 et d'autres équipements de protection sont très limités. Selon un décompte de Reuters, le coronavirus a contaminé 240.000 personnes aux Etats-Unis et causé plus de 5.800 décès, dont 900 en vingt-quatre heures. (Nathan Layne et Maria Caspani; version française Jean Terzian)

