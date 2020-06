Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une usine de transformation de viande fermée en Angleterre Reuters • 19/06/2020 à 21:43









LONDRES, 19 juin (Reuters) - Une usine de transformation de viande du nord de l'Angleterre a été fermée par précaution après l'apparition de plusieurs cas de Covid-19 parmi le personnel, a annoncé vendredi la société de grande distribution britannique Asda, propriétaire du site. La firme, filiale de Walmart WMT.N , dit faire le nécessaire pour que l'ensemble du personnel de l'usine de Cleckheaton, dans le West Yorkshire, soit testé. Elle ne précise pas le nombre de cas décelés. Plusieurs autres usines de transformation de viande ont été fermées pour les mêmes raisons en Europe et sur le continent américain. (William James, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées WALMART NYSE +1.51%