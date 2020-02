Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un sixième décès en Italie où les cas se multiplient Reuters • 24/02/2020 à 18:35









(Bilan actualisé, cours de Bourse) ROME, 24 février (Reuters) - Les autorités italiennes ont fait état lundi de trois nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, un bilan portant à six le total de décès enregistrés dans la péninsule où le Covid-19 a contaminé plus de 220 personnes. Pour la plupart d'entre eux, les patients diagnostiqués vivaient dans le nord de la péninsule, dans les riches régions de Lombardie et de Vénétie notamment. Tous étaient âgés et pour certains d'entre eux présentaient déjà de graves pathologies avant leur contamination. Soucieuses de ralentir le rythme des nouvelles contaminations, les autorités italiennes ont mis en oeuvre des mesures exceptionnelles, fermant écoles, universités, musées et cinémas pour au moins une semaine et interdit les rassemblements publics, à commencer par le célèbre carnaval de Venise. Dimanche, ce sont quatre rencontres de Série A, l'élite du football professionnel italien, qui ont été reportées sine die. Dix localités de Lombardie, représentant une population de 50.000 personnes, sont désormais totalement coupées du reste de la péninsule et une mesure semblable a été prise pour une petite commune de Vénétie. "Honnêtement, personne ne pensait que la propagation (du coronavirus) serait aussi élevée. La maladie n'est pas grave, mais il ne faut pas la sous-estimer", commenté Attilio Fontana, le président de la région lombarde sur la radio 102.5 RTL. Selon lui, les mesures d'urgence décidées le week-end dernier vont montrer leur efficacité et "d'ici quelques jours, la propagation du virus commencera à diminuer". La multiplication des cas et la vitesse prise par la propagation du virus préoccupent les investisseurs qui en redoutent les effets sur le nord de l'Italie, coeur industriel de la péninsule. La Bourse de Milan .FTMIB a perdu 5,4% lundi, entraînant dans son sillage les autres marchés d'actions européens. La crainte de voir l'Italie devenir un nouveau foyer de coronavirus commence à se matérialiser, notamment par la décision des autorités mauriciennes qui ont donné aux passagers d'un vol Alitalia originaires de Lombardie et de Vénétie le choix entre un placement en quarantaine et un rapatriement. La Tunisie a de son côté annoncé qu'elle pourrait suspendre certaines liaisons aériennes avec l'Italie et l'Autriche a brièvement fait de même avec les liaisons ferroviaires italo-autrichiennes. En France, un car exploité par Flixbus en provenance de Milan a été isolé à Lyon en raison de la présence à bord d'un passager de nationalité italienne soupçonné d'être porteur du coronavirus. (Angelo Amante; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.