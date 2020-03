Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un premier mort en Grande-Bretagne Reuters • 05/03/2020 à 19:20









LONDRES, 5 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé jeudi le premier décès dû au coronavirus sur son territoire. "Le patient (...) était un patient âgé qui souffrait de problèmes de santé", a déclaré Chris Whitty, responsable des services de santé en Angleterre, dans un communiqué. "Nous pensons qu'il a contracté le virus au Royaume-Uni et nous avons commencé à rechercher les personnes avec lesquelles il a été en contact", a-t-il ajouté. L'hôpital de Reading, à l'ouest de Londres, où cette victime avait été prise en charge, a pour sa part déclaré: "Le patient avait auparavant effectué des séjours à l'hôpital pour des raisons étrangères au coronavirus mais, à cette occasion, a été admis et testé positif au coronavirus hier soir." (Kate Holton, Estelle Shirbon et Paul Sandle version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.