Coronavirus-Un premier cas confirmé en Australie

MELBOURNE, 25 janvier (Reuters) - L'Australie a confirmé samedi un premier cas du coronavirus qui s'est déclaré le mois dernier à Wuhan, ville du centre de la Chine. Il s'agit d'un ressortissant chinois âgé d'une cinquantaine d'années qui est arrivé le 19 janvier en provenance de Chine, a déclaré aux journalistes Jenny Mikakos, ministre de la Santé de l'Etat de Victoria, où a été signalé le cas. Le patient a été hospitalisé en périphérie de Melbourne et se trouve dans un état stable. "Il est important de souligner qu'il n'y a pas de raisons pour la communauté de s'alarmer", a dit Jenny Mikakos. "Le patient est à l'isolement et sous traitement, et il n'y a pour l'heure aucun autre cas suspect". (Lidia Kelly; version française Jean Terzian)

