Coronavirus: Trump et Macron discutent d'une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité

WASHINGTON, 3 avril (Reuters) - Les présidents américain et français Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté vendredi par téléphone de la possibilité de réunir les dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu afin d'amplifier la coopération face à la pandémie de coronavirus, annonce la Maison blanche. Outre les Etats-Unis et la France, la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne disposent aussi d'un statut de membre permanent du Conseil de sécurité. (Daphne Psaledakis et Susan Heavey version française Henri-Pierre André)

